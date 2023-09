Spania, câștigătoarea Concursului Complet Internațional CCI 4* la Karpatia Horse Show Spania, caștigatoarea Concursului Complet Internațional CCI 4* la Karpatia Horse Show Au fost trei zile de competiții și show-uri ecvestre, adrenalina și eleganța pe Domeniul Cantacuzino din Florești. Competițiile au reunit pe trei arene peste 150 de cai și calareți din Finlanda, Portugalia, Ecuador, Austria, Spania, Cehia, Bulgaria și Romania. Cuplul calareț-cal din Spania, Carlos Diaz Ferandez și Toraje s-a clasat pe primul loc la concursul Complet Internațional CCI 4*, dupa spectaculoasele probe de dresaj, cross-country și sarituri peste obstacole, caștigand astfel valoroase puncte pentru Jocurile… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

Sursa articol si foto: agentiadepresamondena.com

