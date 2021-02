Stiri pe aceeasi tema

- George Simion: „In ultima perioada i-am lasat pe mult prea mulți sa lanseze minciuni despre mine in spațiul public și acest lucru o sa inceteze. Eu in ultimii doi ani, de cand mi-am vandut apartamentul din București. locuiesc in strada Geneva nr. 20, intr-o garsoniera de 20 de metri patrați, care aparține…

- Locatarii mai multor blocuri s-au declarat revoltati de faptul ca incepand din vara anului trecut dozatoarele cu dezinfectanti, montate in fiecare imobil, nu au mai fost alimentate. Recipientele au fost montate la Lugoj in luna aprilie a anului trecut, dupa ce administratia Boldea a cheltuit cateva…

- Sute de spanioli din Granada au dormit in parcuri si masini, speriati de cutremure. Intr-o singura noapte au fost 3 seisme de peste 4 grade, urmate de 40 de replici. Cu amanunte, corespondentul TVR in Spania, Oana Dobrescu.

- Un proiect in valoare de 4,2 milioane lei, fara TVA, ale carui lucrari au fost receptionate pe ultima suta de metri a mandatului fostului primar al Pitestiului Cornel Ionca, s-a dovedit a fi apa de ploaie. La propriu.

- Liderul PSD Marcel Ciolacu a avut o prima reacție la programul de guvernare al PNL. Ciolacu spune ca pentru romani urmeaza o perioada de austeritate. "Programul de Guvernare al #nouluiCDR arata adevarata fața a celor care conduc Romania: minciuni, haos și promisiunielectorale aruncate la gunoi!…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, critica programul de guvernare al coaliției PNL-USR PLUS-UDMR. Acesta susține ca, potrivit documentului, prioritațile dreptei sunt austeritatea și profiturile pentru clientela de partid.

- In preajma Craciunului, in fiecare casa se simte miros de brad și ...portocale. Cele mai bune din lume vin din Spania, unde sezonul culesului este in toi și sute de romani dau o mana de ajutor in livezile de portocale și mandarine.

- Produsul Intern Brut a inregistrat un declin de 4,3% in zona euro si de 4,2% in Uniunea Europeana, in trimestrul trei din 2020, comparativ cu perioada similara din 2019, cel mai sever recul fiind inregistrat in Grecia, Croatia, Malta, Spania si Romania, arata datele publicate