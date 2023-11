Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de mii de spanioli au iesit sambata pe strazile din Madrid pentru a denunta viitoarea lege privind amnistia pentru liderii si militantii catalani care a permis guvernului de stanga sa obtina un nou mandat.

- In jur de 170.000 de spanioli au ieșit, sambata, in strada, la Madrid pentru a-și face cunoscuta opoziția fața de legea pentru amnistia liderilor și militanților separatiști catalani, prin care premierul Pedro Sanchez a reușit sa se mențina in funcție la votul din Parlament, de joi.

