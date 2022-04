Stiri pe aceeasi tema

- Patru medici stomatologi din Galați și Arad au fost trimiși in judecata de DNA intr-un dosar de trafic de influența, luare și dare de mita. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit…

- Primul examen național de dietetician autorizat va fi organizat, la Cluj-Napoca, de UMF ”Iuliu Hațieganu” Primul examen național de dietetician autorizat, organizat sub egida Universitatii de Medicina si Farmacie „Iuliu

- Cabinetul de Diabet zaharat, Nutriție și Boli metabolice din Ambulatoriul Integrat al Spitalului Județean de Urgența Targu Jiu și-a prelungit programul, incepand de saptamana acesta. Astfel, noul program al acestui cabinet, care se numara printre cele mai cautate din Ambulatoriu, este de luni pana vineri…

- Primul examen national de dietetician autorizat va fi organizat in luna mai la Iasi, fiind organizat de cinci institutii de invatamant superior care au un program de licenta acreditat in specializarea nutritie si dietetica, in colaborare cu Colegiul Dieteticienilor din Romania (CDR). Adina Rusu, presedinte…

- Trei medici stomatologi, dintre care doi fiind cadre universitare la Facultatea de Medicina si Farmacie - Universitatea "Dunarea de Jos" Galati, au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de coruptie. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, vineri,…

- Trei medici stomatologi, dintre care doi fiind cadre universitare in Facultatea de Medicina si Farmacie – Universitatea „Dunarea de Jos” Galati, au fost retinuti de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care sunt acuzati de coruptie. Procurorii anticoruptie de la Galati au dispus…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza și in acest an cursuri de pregatire si examen de simulare a admiterii pentru toate programele de studiu, nivel... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Nici macar el nu pare sa se fi hotarat ce titulatura deține. De-a lungul timpului, pe fiecare platfoma de socializare avea notat ceva diferit, de la „om de știința”, la „persoana care face cercetari privind conducerea și dinamica psiho-sociala”. Jurma ar fi oferit chiar și „servicii de coaching pentru…