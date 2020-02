Stiri pe aceeasi tema

- Practic, conditia ca Elion Musk sa devina in cateva saptamani cel mai bogat om de pe planeta este ca actiunile companiei sale de mașini electrice sa ramana stabile și Tesla sa reuseasca sa-și mențina capitalizarea medie pe piata la peste 100.000 de milioane de dolari. Acțiunile Tesla au crescut…

- Tesla a anuntat joi planul de a atrage 2 miliarde de dolari printr-o oferta de actiuni, pentru a profita de cresterea astronomica a pretului titlurilor in ultimele cateva luni, renuntand la politica de a evita vanzarea de actiuni noi, transmite Reuters preluat de news.roCompania va oferi spre…

- ​Acțiunile Tesla Motors au crescut fantastic de mult, fiind la o cotație de peste trei ori mai mare decât în iulie, iar în ultimele doua zile avansul a fost de 36%. Tesla este printre cele mai apreciate, dar și printre cele mai criticate companii din lume și foarte mulți au spus ca…

- Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, a inregistrat o creștere fabuloasa a conturilor ieri, in doar o ora. Acest lucru a fost posibil dupa ce acțiunile Tesla s-au apreciat puternic, compania raportand caștiguri mai mari ca prognoza pentru al patrulea trimestru și eliberand un calendar accelerat pentru…

- Doi tineri romani au crezut in tehnologia viitorului. Lor li s-au alaturat alti investitori cu viziune care au fost dispusi sa „parieze” milioane de dolari pe ideea romanilor. Iata cum s-a nascut o idee inovativa de afaceri si cum a primit finantare din SUA. Firma infiintata in Romania dezvolta o tehnologie…

- TypingDNA, un start-up fondat in București acum patru ani ce și-a mutat recent sediul in New York, a primit finanțari de 5,25 milioane de dolari in Statele Unite și mai dorește sa atraga alte 1,25 milioane de dolari, scrie TechCrunch.com, citand un document depus de companie la autoritațile din SUA,…

- Potrivit raportului CipherTrace , furtul dev a crescut in 2019, cu peste 150%, fiind atinsa suma de 4,4 miliarde de dolari, fața de 1,7 miliarde dolari in 2018. In raportul lor sunt identificate și doua cazuri celebre: criptomoneda PlusToken, unde utilizatorii au cazut victima unei scheme Ponzi elaborate,…