S&P a redus ratingul de credit al Nissan Motor la nivelul junk, nerecomandat investiţiilor S&P a redus ratingul Nissan cu o treapta, de la BBB- la BB+, potrivit unui comunicat al agentiei de evaluare financiara, o miscare care l-a plasat sub nivelul rfecomandat pentru investitii. Totusi, agentia a spus ca perspectiva ratingului este stabila, pe baza riscului limitat de scadere a profitabilitatii si a asteptarilor ca producatorul auto din Yokohama va ramane cu o disciplina financiara conservatoare si un bilant solid. ”Performanta companiei a fost slaba de mai bine de trei ani”, a spus agentia de rating in comunicat, adaugand ca impactul intreruperilor lantului global de aprovizionare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

