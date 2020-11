Stiri pe aceeasi tema

- Formatia Sassuolo, fara fundasul Vlad Chiriches, accidentat, a incheiat la egalitate, scor 0-0, meciul sustinut, vineri, pe teren propriu, cu Udinese, in etapa a VII-a a campionatului Italiei.In clasament, Sassuolo este pe locul 2, cu 15 puncte, iar Udinese este pe 19, cu patru puncte, potrivit…

- Primele poze facute in spatiu au fost scoase la licitatie. Un selfie din spatiu al lui Buzz Aldrin a fost estimat la 33.000 de euro, dar piesa de rezistența a licitației este considerata o noua fotografie cu Armstrong.Primul selfie facut in spatiu a fost scos la licitatie. Este vorba despre…

- ​Formatia Southampton a învins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-0, echipa Newcastle, si este lider în Premier League.Golurile au fost marcate de Adams (7) si Armstrong (82).Vezi aici un rezumat al partidei dintre Southampton și Newcastle.Southampton a înregistrat…

- Formatia Manchester United a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 4-1, echipa Newcastle, intr-un meci din etapa a cincea a campionatului Angliei.Gazdele au deschis scorul prin Shaw de la United, care a trimis mingea in propria poarta, in minutul 2, potrivit news.ro. Citește…

- FC Liverpool, campioana en titre a Angliei, si-a continuat parcursul fara greseala de la debutul acestui sezon, invingind pe teren propriu, cu scorul de 3-1, formatia Arsenal Londra, intr-o partida contand pentru etapa a treia din Premier League, disputata luni seara, transmite unimedia.info. „Tunarii”…

- Formatia Southampton a invins, sambata seara, in deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Burnley, intr-un meci din etapa a treia a campionatului Angliei, relateaza News.ro.Golul a fost marcat de Ings, in minutul 5. CITEȘTE ȘI: Citeste inainte de a lua decizia! Prin ce schimbari trece organismul…

- ​Belgianul Kevin De Bruyne, component al echipei Manchester City, a fost ales jucatorul sezonului 2019/2020 în Premier League.Potrivit premierleague.com, mai erau nominalizati pentru acest trofeu Jordan Henderson, Trent Alexander-Arnold, Sadio Mané (Liverpool), Danny Ings (Southampton),…