Politia il aduce pe sot acasa beat turta, fara niciun leu din salariu. Dimineata, sotia il asteapta cu zambetul pe buze, micul dejun pregatit si cafea fierbinte. Pe scurt, o atmosfera de poveste… Femeia ii sare in brate, il saruta, iar barbatul ramane cu gura cascata. -Iubitule, aseara te-au adus politistii acasa si erai in ultimul hal. -Pai si atunci ce e cu toata tandretea asta, draga? -Iubitule, cand te-am pus in pat si am inceput sa iti dau hainele murdare jos, m-ai impins cu piciorul si ai spus «Pleaca de aici, femeie, sunt insurat»… Articolul Sotul vine acasa beat turta apare prima data…