Stiri pe aceeasi tema

- Sotul fostului premier scotian Nicola Sturgeon, Peter Murrell, in varsta de 58 de ani, a fost arestat miercuri, in cadrul unei anchete cu privire la finantarea Partidului National Scotian (SNP), relateaza BBC News. Peter Murrell a fost plasat in arest preventiv miercuri dimineata. Politia scotiana a…

- Soțul fostului prim-ministru al Scoției, Nicola Sturgeon, a fost arestat in legatura cu o ancheta privind finanțele Partidului Național Scoțian.Peter Murrell, in varsta de 58 de ani, a fost dus in custodia poliției miercuri dimineața, potrivit BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Peter Murrell, soțul lui Nicola Sturgeon, a fost arestat, anunța, miercuri, presa din Marea Britanie. Nicola Sturgeon (52 de ani) a fost premierul Scoției timp de opt ani și a demisionat din aceasta funcție in februarie 2023. Soțul lui Sturgeon, Peter Murrell (58 de ani) este, de asemenea, politician.…

- Humza Yousaf a fost desemnat luni de catre membrii Partidului National Scotian (SNP) viitorul premier al Scotiei, in urma demisie-surpriza a lui Nicola Sturgeon, in februarie.La succesiunea lui Nicola Sturgeon se aflau Kate Forbes, candidata preferata a scotienilor, sustinuta de 27% dintre acestia,…

- Yousaf, actualul secretar al sanatații in guvernul regional scoțian, a fost ales la șefia Partidului Național Scoțian, aflat la guvernare, și ii va succeda Nicolei Sturgeon la șefia executivului, scriu BBC și The Guardian. Humza Yousaf a devenit luni primul lider musulman al Partidului Național Scoțian…

- Clarificarea situatiei Irlandei de Nord in relatie cu piata britanica si cu cea comunitara va ajuta guvernul britanic sa avanseze si in negocierile comerciale cu alti parteneri importanti, inclusiv cu Statele Unite. In principiu, solutionarea acestui dosar pe linia convenita in aceste zile - si validata…

- Nicola Sturgeon 53 de ani, a confirmat ca demisioneaza din funcția de prim-ministru al Scoției, dupa mai bine de opt ani, relateaza BBC . Liderul Partidului Național Scoțian (SNP) a facut anunțul in cadrul unei conferințe de presa, care a fost organizata in graba, la Edinburgh. O sursa apropiata celui…

- „Trimiterea de tancuri nu va grabi in niciun caz incetarea ostilitatilor militare, ci doar le va intensifica, provocand noi victime”, a indicat ambasada Rusiei la Londra intr-un comunicat, adaugand ca este „putin probabil” ca aceste tancuri sa ajute armata ucraineana sa „intoarca situatia pe campul…