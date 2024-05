Alexandru Alexandrov face dezvaluiri explozive despre dosarele masluite in cazul soției sale, Elena Udrea! In exclusivitate pentru Realitatea PLUS, acesta a vorbit despre modul in care a acționat statul paralel pentru arestarea fostului ministru al Turismului. Mai mult, acesta a marturisit ca Elena Udrea are dreptul sa iși poata vedea fetița o singura data pe saptamana, timp de doua ore insa niciodata nu a beneficiat de acest lucru in ultimii 2 ani de cand este dupa gratii. "Evenimentul de zilele trecute in care domnul Coldea a fost chemat la DNA pentru ca intervenea in actul de justiție ne arata…