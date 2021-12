Stiri pe aceeasi tema

- Soțul Dianei Șoșoaca ramane sub control judiciar, au decis Judecatorii Sectorului 1. Acesta a contestat masura impusa dupa ce a fost acuzat ca ar fi lovit un polițist care venise sa intervina in conflictul dintre soția sa, Diana Șoșoaca, și o echipa a televiziunii italiene Rai Uno. Conform…

- Scandalul cu Diana Șoșoaca a provocat un adevarat val de reacții, atat din partea celorlalți politicieni, cat și din partea opiniei publice. Incidentul a fost unul cu adevarat șocant, care s-a lasat cu intervenția poliției. Totul a inceput dupa ce cațiva jurnaliști italieni au vrut sa ii ia un interviu…

- Poliția a facut precizari in cazul scandalului dintre Diana Șoșoaca și jurnaliștii italieni. Purtatorul de cuvant al IGPR a explicat intr-o conferința de presa susținuta miercuri seara, pe langa prezentarea evenimentelor, ca senatoarea Diana Șoșoaca a spus polițiștilor ca jurnaliștii i-ar fi furat documente…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a declarat marți ca autoritațile din Italia au solicitat Ambasadei Romaniei la Roma informatii cu privire la eventuale masuri adoptate de autoritatile romane in cazul conflictului dintre Diana Sosoaca si o echipa de jurnalisti italieni. Ambasada Romaniei la Roma a…

- Presa din Italia relateaza pe larg scandalul in care au fost implicați senatoarea Diana Șoșoaca și soțul acesteia, in timp ce o echipa de la Rai Uno a incercat sa ii ia un interviu. Senatoarea „antivaccin” este acuzata ca a atacat și sechestrat echipa de la Rai Uno, iar poliția ca nu i-a protejat pe…

- Soțul Dianei Șoșoaca a fost plasat sub control judiciar dupa ce un polițist a depus reclamație impotriva sa pentru ca ar fi fost lovit de acesta, conform informațiilor Puterea.ro. Incidentul s-ar fi petrecut in cursul zilei de sambata, in incinta cabinetului de avocatura al Dianei Șoșoaca. Conform senatoarei,…

- Soțul senatoarei Dianei Șoșoaca a fost pus sub control judiciar, luni, dupa ce a fost audiat la Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 1. Barbatul a fost audiat aproximativ 3 ore, dupa un incident petrecut in cursul zilei de sambata, in incinta cabinetului de avocatura al Dianei Șoșoaca. Soțul…

- Un roman care a spart zeci de locuinte, in Italia, a fost prins in urma unui control de rutina in trafic, informeaza Observatornews . Romanul capturat are 33 de ani si este banuit ca a spart locuinte timp de zece ani in Italia. Incidentul s-a produs in Cremona, unde romanul, care conducea o duba inmatriculata…