Stiri pe aceeasi tema

- Deea Maxer și-a sarbatorit ziua de naștere, iar soțul sau, Dinu, a marcat momentul special printr-un mesaj emoționant, in care vorbește despre inceputul relației cu partenera sa. Dinu Maxer i-a facut o declarație de dragoste soției sale.

- Radu Valcan a implinit 46 de ani. Cum a sarbatorit! Radu Valcan și-a sarbatorit saptamana aceasta ziua de naștere. Actorul a implinit 46 de ani miercuri. Planul sau era sa aiba parte de o zi liniștita in familie, alaturi de soție și de cei trei copii. Adela Popescu i-a pregatit insa o surpriza de proporții…

- Este zi de sarbatoare in familia lui Ionuț Cercel și asta pentru ca soția lui, Sabina, iși sarbatorește astazi ziua de naștere. Cu ocazia acestei zile speciale, cantarețul de manele i-a transmis partenerei sale de viața un mesaj cu adevarat emoționant. Iata ce urare speciala i-a facut artistul!

- Dana Rogoz este una dintre cele mai cunoscute și indragite actrițe din Romania, dar și una dintre puținele care au reușit sa gaseasca un echilibru intre viața de famiie și cea profesionala. Este in continuare implicata in multe proiecte și joaca la teatru, ceea ce nu este de mirare, avand in vedere…

- A fost sarbatoare mare in familia lui Adrian Mutu! Antrenorul de fotbal a implinit 44 de ani pe 8 ianuarie, iar mesajele frumoase nu au intarziat sa apara. Hai sa vezi ce urare emoționanta i-a transmis Sandra sufletului sau pereche.

- Fiul Ozanei Barabancea a implinit 22 de ani, iar mama sa este in culmea fericirii. Aceasta a postat un mesaj emoționant pe rețelele de socializare cu aceasta ocazie. Fanii au reacționat rapid și au lasat o mulțime de comentarii in care ii faceau cele mai frumoase urari baiatului.

- Culisele poveștii de dragoste dintre Dana Rogoz și Radu Dragomir. Dana Rogoz și Radu Dragomir formeaza una dintre cele mai frumoase și trainice familii din showbiz. Diferența de varsta de 18 ani dintre regizor și actrița nu a fost un impediment in evoluția poveștii lor de dragoste. Sunt impreuna de…

- Nu toata lumea vede cu ochi buni diferența de varsta dintre Dana Rogoz (37 de ani) și soțul ei, Radu Dragomir (55 de ani). De-a lungul timpului, celebra actrița a fost foarte dur criticata pentru ca s-a casatorit și a facut copii cu un barbat mai mare decat ea cu aproape doua decenii. Dana Rogoz, […]…