Soțul ”canibal” din Udești Un barbat din comuna Udești a fost scos de polițiști din sanul familiei pentru ca era agresiv cu soția in varsta de 21 de ani provocandu-i la ultima cearta doua mușcaturi, una la nivelul unui braț și alta la piept. Poliția chemata de femeie prin apel la 112 la primele ore ale dimineții i-a aplicat […] The post Soțul ”canibal” din Udești first appeared on Suceava News Online . Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

Sursa articol si foto: svnews.ro

