Stiri pe aceeasi tema

- George Burcea a urcat la volan dupa ce a consumat substanțe interzise și a fost prins de polițiști. Actorului i s-a facut dosar penal și risca sa iși piarda permisul de conducere pentru doi ani. Se pare ca pe data de 21 februarie, la ora 10.00, Burcea, in varsta de 32 de ani, se afla in trafic la volanul…

- Un echipaj din cadrul Poliției orașului Vicovu de Sus a oprit vineri pentru control pe raza comunei Brodina, autoutilitara cu remorca condusa de un localnic de 47 de ani. In urma verificarilor efectuate in bazele de date, polițiștii au constatat faptul ca, autoutilitara are inspecția tehnica periodica…

- FOTO – Arhiva La data de 2 februarie, in jurul orei 02:15, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Dej, Secția 5 Poliție Rurala, au depistat un barbat in varsta de 30 de ani, din comuna Unguraș, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism pe DJ161D, pe raza localitații Unguraș, deși se afla…

- Una dintre conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana care doreste sa conduca un autoturism pe drumul public este sa detina permis de conducere. Politistii iau masuri si intocmesc dosar penal de fiecare data cand constata ca o persoana conduce un vehicul fara a fi obtinut acest documentat…

- In urma unui filtru realizat de polițiștii rutieri clujeni in Campia Turzii, comisarul Dorel Fodorean, șeful poliției din Campia Turzii a fost prins beat la volan pe o strada laturalnica. El a refuzat sa fie supus probei cu etilotestul si a fost dus la spital pentru a i se recolta probe de sange. „Era…

- Un barbat din Sebeș s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus sub influența alcoolului. A fost oprit de poliție pe DN 67C Transalpina la Sasciori. Avea alcoolemie de 1,23. Potrivit IPJ Alba, vineri, in jurul orei 22.50, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Sebeș l-au depistat pe un barbat de 58 de ani,…

- Un șofer de 49 de ani din Mihalț s-a ales cu dosar penal dupa ce a condus prin localitate, aflat sub influența alcoolului. Etilotestul a indicat 1,19 mg/l alcool pur in aerul expirat. Potrivit IPJ Alba, miercuri, in jurul orei 18.00, polițiștii Secției 5 Poliție Rurala Blaj, in timp ce acționau impreuna…

- Un barbat in varsta de 32 de ani, s-a ales cu dosar penal, dupa ce a fost depistat conducand sub influența unor substanțe psihoactive pe strada Alexandru Vlahuța din municipiul Brașov. Polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov, au oprit in trafic, miercuri, in jurul orei 15.50, un barbat, in varsta…