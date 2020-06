Dupa indelungi certuri, Veronica și Viorel le-au facut telespectatorilor „Acces Direct” o surpriza de proporție! Cei doi și-au dat mana și s-au sarutat de mama focului in fața camerelor de filmat. Cand parea ca in sfarșit au ingropat securea razboiului, Vulpița s-a sucit și a aruncat bomba, in direct!