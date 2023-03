Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Vașniuc e una dintre cele mai frumoase prezentatoare de la noi din țara, iar toata lumea se intreaba cum reușește vedeta sa se mențina atat de bine. Chiar daca nu merge la sala, aceasta are o silueta de invidiat, insa care e secretul?! Ni l-a dezvaluit chiar noua, reporterilor Spynews.ro!

- Selly a oferit detalii unei relații de durata și a marturisit in exclusivitate pentru Antena Stars cum reușește sa o impace de fiecare data pe iubita lui, Smaranda Știrbu. Vlogger-ul formeaza un cuplu cu partenera lui de mai bine de cațiva ani.

- Alexia Eram și Mario Fresh formeaza un cuplu de pe vremea cand erau adolescenți și se pare ca lucrurile continua sa mearga intre ei așa cum și-au dorit. Fiica Andreei Esca a dezvaluit secretele unei relații de durata, dar și detalii din viața lor de cuplu.

- Cu toții il cunoaștem pe Puya, rapperul care ar putea parea distant, rece sau de temut. In realitate, acasa, alaturi de soția și de copiii sai, Puya este Dragoș, un barbat cat se poate de familist, iubitor, dar și atent la cei din jur. In exclusivitate pentru Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Oana Lis a dezvaluit care este secretul casniciei fara divorț, astfel ca ea și soțul ei sunt casatoriți de 12 ani. Vedeta a vorbit și despre inceputul relației cu Viorel Lis. Iata ce dezvaluiri a facut soția fostului edil al Capitalei!

- Oana Zavoranu și Alex Ashraf ar fi divorțat dupa șapte ani! Deși nu au confirmat sau infirmat public divorțul, Alex a fost deja vazut cu alta femeie și este cert ca s-a mutat din casa in care locuia cu Oana. Jurnaliștii de la spynews.ro au anunțat ca cei doi nu mai formeaza un cuplu, iar soțul vedetei…

- Anda Adam și-a regasit iubirea adevarata și liniștea in brațele lui Yosif Mohaci, alaturi de care s-a și casatorit. Cei doi sunt mai fericiți ca niciodata, astfel ca artista a dezvaluit ingredientul secret al unei casnicii perfecte, la fel ca și a lor.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mihai Chițu a marturisit de ce nu ascunde nimic de iubita lui. Care este secretul relației pe care o are artistul cu Andra. Cantarețul și-a gasit adevarata fericire in brațele brunetei.