Stiri pe aceeasi tema

- Carrie Johnson, 33 de ani, soția premierului Marii Britanii Boris Johnson, le-a indemnat sambata pe femeile insarcinate sa se vaccineze impotriva COVID, in contextul in care ea, insarcinata la randul ei , a anunțat ca a primit cea de-a doua doza și a spus ca se simte bine, informeaza BBC, citata de…

- Femeile insarcinate ar trebui sa fie vaccinate impotriva Covid-19, se arata intr-o noua analiza care nu a aratat un risc crescut de pierdere a sarcinii, a informat miercuri seara Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite, potrivit agenției Reuters, preluata de news.ro .…

- CDC recomanda femeilor insarcinate sa se vaccineze: Covid-19 in timpul sarcinii creste riscul nasterii premature Centrul pentru Prevenirea si Controlul Bolilor (CDC) din Statele Unite a transmis ca, potrivit unei noi analize care a aratat ca nu exista un risc sporit de pierdere a sarcinii, femeile insarcinate…

- Femeile insarcinate ar trebui sa se vaccineze impotriva COVID-19, conform unei noi analize care nu a aratat un risc crescut de avort spontan, a anuntat miercuri Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, relateaza Reuters. CDC a declarat ca nu a gasit probleme de siguranta pentru…

- Femeile insarcinate ar trebui sa se vaccineze impotriva COVID-19, conform unei noi analize care nu a aratat un risc crescut de avort spontan, a anuntat miercuri Centrul pentru Controlul si Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA, relateaza Reuters. CDC a declarat ca nu a gasit probleme de siguranta…

- 15.295 de persoane au fost vaccinate anti-Covid in ultimele 24 de ore in Romania, iar de la debutul campaniei de imunizare s-a ajuns la un numar de 5.046.801 persoane vaccinate, 4.901.926 primind și rapelul. Astfel, conform informațiilor transmise joi seara de Comitetul national de coordonare a activitaților…

- In ultimele 24 de ore, in Timiș, s-au administrat 923 de vaccinuri: 26 Moderna, 39 AstraZeneca, 201 Johnson&Johnson și 657 Pfizer. Astfel, in cadrul etapei I de vaccinare impotriva COVID-19 s-au administrat doua vaccinuri, iar in cadrul etapei a II-a s-au administrat 74 de vaccinuri. In cadrul etapei…

- Potrivit CNCAV, 84.975 de persoane au fost vaccinate in ultimele 24 de ore, cele mai multe cu serul Pfizer - 62.749. Alte 7.079 de persoane au primit vaccinul Moderna, 7.800 pe cel produs de AstraZeneca si 7.347 pe cel de la Johnson & Johnson. In total, de la debutul campaniei, au fost vaccinate 4.086.224…