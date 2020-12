Stiri pe aceeasi tema

- Benny Adegbuyi (35 de ani) l-a invins prin KO tehnic pe marocanul Badr Hari (36 de ani), in gala Glory 76. Revenit acasa, sportivul din Romania nu exclude o revanșa. Benny Adegbuyi l-a facut KO pe Badr Hari in Glory 76 (VIDEO) Benny Adegbuyi nu a putut sa doarma, dupa cea mai importanta victorie a…

- Benny Adegbuyi a scris istorie pentru Romania in Glory, invingandu-l prin KO pe Badr Hari in repriza a treia, in cadrul Galey Glory 76. Romanul a trecut prin momente dificile in repriza secunda, fiind doborat cu o lovitura de stanga, cu aproximativ un minut inainte de finalul rundei.

- Impresarul Anamaria Prodan a intervenit in scandalul momentului din fotbalul european și l-a aparat pe arbitrul Sebastian Colțescu, acuzat de rasism in timpul meciului PSG – Istanbul Bașakșehir, din Liga Campionilor. Soția lui Laurențiu Reghecampf crede ca arbitrul roman nu a avut o remarca rasista…

- Cristian Filip nu a stat degeaba in lunile in care nu a putut participa la concursuri din cauza pandemiei de Coronavirus. Perioada dificila prin care intreaga planeta trece, l-a inspirat pe pugilist, care lanseaza astazi un clip motivațional despre cum sa-ți invingi frica. Cine se vaccineaza primul?!…

- In timpul meciului Franța - Portugalia 0-0 din Liga Națiunilor, Cristiano Ronaldo l-a intrebat pe Kylian Mbappe daca vine la Juventus. Fotbalistul lui Paris Saint-Germain a raspuns direct: „Nu!”, moment in care cele doua superstaruri au inceput sa rada. Ronaldo & Mbappe (via @ESPNFC) pic.twitter. ...