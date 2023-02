Stiri pe aceeasi tema

- Sarutul, probabil, din greșeala, a avut loc in aplauzele audienței care se pregatea sa asculte discursul președintelui SUA, Joe Biden, despre Starea Națiunii.Jill Biden (71 de ani) s-a dus la soțul vicepreședintei SUA, cei doi s-au apucat de maini, iar Prima Doamna a Americii l-a sarutat pe Emhoff (58…

- Prima Doamna a Americii, Jill Biden, l-a sarutat marți pe buze pe soțul vicepreședintelui SUA Kamala Harris, Douglas Emhoff, in mijlocul unui eveniment public. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un moment bizar s-a produs in SUA inainte sa inceapa discursul despre starea națiunii. Jill Biden parea ca il saruta mult prea intim pe soțul Kamalei Harris, Douglas Emhoff, scrie digi24.ro.

- Un moment bizar s-a produs in SUA inainte sa inceapa discursul despre starea natiunii. Jill Biden parea ca il saruta mult prea intim pe sotul Kamalei Harris, Douglas Emhoff. Prima doamna a intrat in sala si s-a dus la locul rezervat pentru ea, langa partenerul vicepresedintei. Cei doi au dat sa se…

- Inainte de disursul lui Joe Biden, soția acestuia a intrat in sala in care urma sa aiba loc evenimentul și a vrut sa-l sarute pe obraz pe soțul vicepreședintei SUA. Momentul a fost unul bizar, cei doi pare ca se saruta pe buze, imaginile au devenit virale in presa tabloida din toata lumea. Presedintele…

- Prima-doamna a Statelor Unite, Jill Biden, va fi operata saptamana viitoare pentru a-i fi indepartata o "mica leziune" cutanata descoperita pe fata la un control de rutina, a anuntat miercuri purtatoarea sa de cuvant, scrie AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Joe Biden si sotia sa Jill au petrecut un Craciun linistit la Casa Alba. Ei au vorbit cu membri ai armatei americane stationati in diverse zone ale lumii, anunța news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Karmen și Bogdan Caplescu traiesc o frumoasa poveste de dragoste de mai mulți ani. Aceștia au o relație solida, dar au intampinat mai multe probleme de-a lungul anilor. Un eveniment nefericit a avut loc chiar intr-un club din Capitala, iar fiica lui Adrian Minuna a vazut totul.