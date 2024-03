Stiri pe aceeasi tema

- Dan Sucu a oferit o imagine superba in loja alaturi de fiul sau. Dan Sucu Jr, care evolueaza la Rapid, a postat fotografia pe contul sau. Dan Sucu Jr a debutat anul trecut pentru echipa mare a Rapidului. In varsta de 17 ani, el este una dintre sperantele „alb-visiniilor” pentru viitor. Dan Sucu, imagine…

- Ioan Ovidiu Sabau a sarit in apararea lui Tavi Popescu, dupa ce s-a cerut eliminarea lui in U Cluj – FCSB. Antrenorul „sepcilor rosii” a comentat faza in care tanarul ros-albastrilor a fost foarte aproape de a fi eliminat pe Cluj Arena. Tavi Popescu l-a lovit cu cotul pe Masoero in prima repriza a partidei…

- Leipzig – Real Madrid 0-1 si Copenhaga – Manchester City 1-3, duelurile din turul optimilor Champions League, au fost in format live score, pe AS.ro. „Galacticii” si „cetatenii” si-au respectat statutul de favoriti si s-a impus in duelurile din Champions League. Real Madrid a invins-o pe Leipzig la…

- Elias Charalambous a oferit detalii despre sacrificiile facute de jucatorii de la FCSB, in timpul meciului cu Sepsi. Antrenorul cipriot al ros-albastrilor a transmis ca mai multi fotbalisti au fost foarte raciti, insa au fost nevoiti sa joace contra covasnenilor. FCSB s-a impus la limita in duelul cu…

- Adrian Mutu vrea un jucator de la Rapid! „Briliantul” incearca sa profite de situatia lui Alexandru Albu si sa-l transfere la CFR Cluj pe jucatorul pe care l-a antrenat in perioada in care era tehnicianul Rapidului. Potrivit playsport.ro, CFR Cluj are concurenta serioasa pentru obtinerea semnaturii…

- Meciul Moreirense – Famalicao 1-0 a fost in format LIVE VIDEO in AntenaPLAY, de la ora 17.30. Cel mai tare meci al zilei a fost duelul dintre Farense si FC Porto. Echipa lui Conceicao s-a impus cu 3-1. FC Porto continua sa spere la titlu dupa victoria cu 3-1 in deplasarea de la Farense. VEZI […] The…

- Daniel Pancu a lansat un avertisment pentru FCSB, dupa ce Gigi Becali a anuntat ca e sigur de titlu in acest sezon. Pancu e de parere ca echipa lui Elias Charalambous ar putea avea probleme mari fara Florinel Coman si Darius Olaru. FCSB este pe primul loc in clasament, la 11 puncte distanta de CFR […]…

- Programul de miercuri, din Cupa Asiei | Doua partide de la turneul final din Qatar se vor vedea live, in AntenaPLAY. Ambele partide se vor disputa de la aceeasi ora, anume 13:30. Miercuri se va afla inca o echipa calificata in optimile turneului final din Qatar! Japonia si Indonesia se lupta pentru…