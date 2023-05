Stiri pe aceeasi tema

- Florin Dumitrescu a avut parte de o surpriza de proporții in ediția din aceasta seara. Soția juratului, Cristina, impreuna cu Ava și Mia, au gatit la Chefi la cuțite. In tot acest timp, celebrul chef a crezut ca partenera sa este la un eveniment, in timp ce fiicele sale se aflau la școala. Imediat dupa…

- In ediția din aceasta seara, Florin Dumitrescu a fost luat prin surprindere de soția sa, Cristina și cele doua fiice. Partenera juratului de la Chefi la cuțite a gatit alaturi de Mia și Ava, fiind pentru prima data cand au venit in platou. Iata cum a reacționat Florin Dumitrescu atunci cand a vazut…

- Una dintre marile surprize din ediția 20 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 11 a fost sa o vedem in bucatarie pe Cristina, soția lui Florin Dumitrescu, alaturi de cele doua fiice ale lor, Mia și Ava. Cand s-au deschis ușile și a dat cu ochii de ele, juratul a avut o reacție savuroasa.

- Este o zi speciala in familia lui Florin Dumitrescu! El și soția lui implinesc astazi, 8 mai, 10 ani de casnicie. Celebrul jurat de la Chefi la cuțite a surprins pe toata lumea cu mesajul emoționant pe care l-a scris pentru soția lui, intr-un moment atat de deosebit.

- Surpriza de zile mare in ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite! Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au ramas fara cuvinte cand porțile s-au deschis și au vazut ca preparatul ce tocmai a fost gustat de ei a fost gatit de Francisc Șandor și Laura Eremia, foști…

- Arkanian și Iman Abushov, foștii concurenți de la Chefi fara limite, și-au facut apariția in ediția 17 din sezonul 11 Chefi la cuțite de pe 2 mai 2023. Iata cum a reacționat chef Florin Dumitrescu cand i-a vazut in platou.

- Chef Sorin Bontea a fost impresionat, in ediția din aceasta seara, de povestea unei concurente. Ioana Clemansa Sandu-Alexe a povestit cu ochii in lacrimi ca a fost nevoita sa plece la munca in strainatate și din acest motiv nu a petrecut suficient timp alaturi de copiii ei. La randul sau, chef Sorin…

- „Chefi la cuțite” este gata sa dea startul, in curand, celul de-al 11-lea sezon, care se promite a fi unul chiar mai condimentat decat pana acum. In lupta pentru amuleta vor intra ivitati surpriza, in timp ce o vedeta a emisiunii si-a anuntat retragerea din televiziune.