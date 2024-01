”Șoșoacă e ca musca-n lapte” Senatorul PSD, Daniel Zamfir, a vorbit la B1Tv despre mitingul de joi seara al fermierilor și transportatorilor. Zamfir a spus ca cel care și-a asumat acest protest e un membru AUR, și anume, e vorba despre Augustin Hagiu. “De cateva zile circulau pe rețele sociale indemnuri la acest protest. Sigur, protestul a fost, inițial, dupa cum ați constatat, facut de asociația FORT, condusa de domnul Hagiu, care domnul Hagiu, nu cred ca e un secret pentru nimeni, este deja membru AUR. Va candida la alegerile parlamentare din partea AUR, deci cel care a organizat, cel care și-a asumat acel protest este… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol: cotidianul.ro

