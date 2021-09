Senatoarea Diana Sosoaca a facut din nou scandal, de data aceasta chiar in Piata Mare din Sibiu, dupa ce a fost ironizata de doi organizatori ai festivalului rock ”Focus in the city”. Senatoarea a venit cu scandal in spatele scenei amplasate in piata sustinand ca statuia lui Gheorghe Lazar a fost „ascunsa”. Statuia era ingradita in perimetrul din spatele scenei festivalului. „Nu va e rusine sa inchideti aici statuia lui Gheorghe Lazar?”, a strigat Sosoaca, insotita de Gheorghe Funar. Doi tineri organizatori ai festivalului si-au facut aparitia si au ironizat-o pe Sosoaca, strigand batjocoritor:…