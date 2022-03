Sos remoulade – cum se face și cu ce să îl mănânci Daca vrei sa faci sos remoulade, atunci trebuie sa știi ca acest sos are la baza fie ulei, fie maioneza, iar majoritatea sosurilor remoulade au, de asemenea, muștar, usturoi, paprika și condimente. Este servit cel mai des cu creveți și sandvișuri și chiar cu pui. Este, de asemenea, minunat ca inlocuitor al ketchup-ului cu cartofi prajiți. Cuprins: Sos remoulade Rețeta Ce este sosul remoulade Cum se folosește Sos remoulade Remoulade este un sos tradițional francez, preparat inițial cu ingrediente precum maioneza, ierburi, capere, muraturi și, poate, puțin ulei de anșoa sau hrean. Versiunea de remoulade… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

