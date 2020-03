Sorina Pintea, atacată dur de medici. Imaginea care o parodiază a devenit virală: "Penibilă postarea... Sincer" Medicul chirurg Catalin Dudu, de la Spitalul Judetean Slatina, a fost cel care a postat pe pagina sa de Facebook o imagine care o parodiaza pe Sorina Pintea. "Frumoasa Ador mita", sunt cuvintele care descriu fotografia, unde apare intr-o rochie de printesa de culoarea roz. "Cel mai nou film Disney..., este "Super tare" insa atentie la piticii sub acoperire!!!", a scris doctorul Catalin Dudu. Postarea a fost distribuita de mai multi medici, iar comentariile nu au intarziat sa apara. "Penibila postarea... Sincer!", este una dintre putinele reactii, in care ii este luata apararea. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

