- La Cupa Romaniei U17 desfașurata la Buziaș ACS Lupte BSG Mureș au fost premiați de campionul olimpic Vasile Andrei. Sportivii mureșeni s-au clasat pe locul 1 la echipe. Pe locul doi s-au clasat:CSS Tg Mures- CSS OdorheiPe locul trei:CSM Reșița – CSS Reșița ACS Lupte BSG, campionii Romaniei U17 pe echipe…

- Va circula SAMBATA, DUMINICA și LUNI (a doua zi de Paste) de la orele 10:00; 13:30 și 17:00 Biletele se elibereaza ziua in curs incepand cu ora 8:00. Mocanita din Sovata și-a deschis porțile sezonului 2023 at Sursa articolului: Mocanita din Sovata și-a deschis porțile sezonului 2023 Credit autor: Punctul.…

- In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele din Targu Mureș vor circula conform programului de weekend. In aceste zile transportul este gratuit! In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele din Targu Mureș vor circula conform programului de weekend at Sursa articolului: In intervalul 14-17 aprilie, autobuzele…

- Da, sunt și vești proaste! Liceul din Luduș nu are inca sursa de finanțare a investițiilor at Sursa articolului: Da, sunt și vești proaste! Liceul din Luduș nu are inca sursa de finanțare a investițiilor Credit autor: Punctul. Source

- Echipa noastra de U19 polo feminin a cucerit medalia de bronz in CN!Felicitari fetelor și antrenorilor! Bronz pentru fetele de la polo at Sursa articolului: Bronz pentru fetele de la polo Credit autor: Punctul. Source

- Noile autobuze electrice Solaris ale orașului sunt echipate cu 8 camere de luat vederi pentru a monitoriza calatoria in siguranța a cetațenilor at Sursa articolului: Noile autobuze electrice Solaris ale orașului sunt echipate cu 8 camere de luat vederi pentru a monitoriza calatoria in siguranța a cetațenilor…

- Sursa: Cineclic (Video) Noul restaurant Cocoșul de aur din Targu Mureș in 1973 at Sursa articolului: (Video) Noul restaurant Cocoșul de aur din Targu Mureș in 1973 Credit autor: Punctul. Source

- Imaginile au fost publicate de primarul din Sangeorgiu de Mureș Sofalvi Szabolcs. Pescarii iși incearca norocul și pe raul Mureș, inghețat, pe porțiunea din Sangeorgiu de Mureș. La pescuit pe Mureșul inghețat at Sursa articolului: La pescuit pe Mureșul inghețat Credit autor: Punctul. Source