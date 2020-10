Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș detașat la DJC Dolj dupa ce de-a lungul timpului a avut mai multe „contre” cu primarul Nicolae Robu, va fi prezent in aceasta seara, de la ora 20.00, in studiourile on.set, la emisiunea PRESSALERT LIVE. Vom discuta despre rezultatul…

- Șefa Biroului Eficientizare Energetica Blocuri din cadrul Primariei Timișoara este noul director al Direcției Județene pentru Cultura Timiș. Ea il inlocuiește temporar pe Sorin Predescu, detașat la Craiova la inceputul lunii august. Predescu nu a fost de acord cu anumite proiecte demarate de primarie.

- Dupa ce liberalul Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș, a fost ”stramutat” la Craiova la presiunile lui Nicolae Robu pentru ca și-a permis sa faca plangere penala pentru trotuarele ”puzzle” ilegale din centrul istoric al Timișoarei, Ministerul Culturii pregatește o numire…

- Asociația Culturala Salvați Patrimoniul Timișoarei a solicitat Direcției Județene pentru Cultura Timiș clasarea de urgența a Podului de Fier din Lugoj. The post Podul de Fier din Lugoj iși cauta un loc printre monumentele istorice appeared first on Renasterea banateana .

- Ordinul Arhitecților din Romania – OAR, Filiala Teritoriala Timiș și Asociația Peisagiștilor din Romania – AsoP, Filiala Teritoriala Vest au facut, ieri, un apel comun catre Ministerul Culturii sa revoce ordinul de mutare a șefului Direcției Județene pentru Cultura Timiș, Sorin Predescu. ”OAR filiala…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timișoara, a reacționat, ieri, intr-o postare la decizia de detașare la Craiova, a liberalului Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, la presiunile lui Nicolae Robu. ”Unul dintre cele mai sigure semne pentru o administrație putreda…

- Liberalul Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, a anunțat ca ministerul a decis detașarea sa la Craiova. Decizia intervine dupa ce primarul Timișoarei, Nicolae Robu, l-a atacat in repetate randuri și a amenințat cu schimbarea din funcție dupa ce direcția a facut plangere penala…

- Sorin Vlad Predescu, inca șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș a anunțat, printr-un mesaj pe Facebook, ca va fi detașat la DJC Dolj. Mutarea vine dupa o perioada in care acesta a fost in conflict deschis cu administrația condusa de Nicolae Robu, Direcția de Cultura reclamand ilegalitatea lucrarilor…