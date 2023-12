Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul propus de Parlament la funcția de membru in Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), Angela Popil, s-a retras din concurs in timpul procesului de reevaluare. Despre aceasta anunța Comisia Pre-Vetting. Printr-o scrisoarea adresata Comisiei și Parlamentului, in calitate de organizator al…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, modificari la legea privind exercitarea profesiei de detectiv particular, pentru clarificarea conditiilor pe care trebuie sa le indeplineasca o persoana pentru a practica aceasta profesie. „Poate dobandi calitatea de detectiv particular persoana care indeplineste…

- Comisia Vetting a recepționat spre evaluare lista cu cinci candidați non-judecatori propuși de Parlament pentru funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Acești candidați urmeaza sa fie supuși evaluarii de catre Comisia Vetting in virtutea faptului ca Legea nr. 252/2023 privind…

- Gabriela Firea revine in funcțiile de prim vicepreședinte PSD și președinte al Organizației București, au declarat luni, 6 noiembrie, surse din partidul condus de Marcel Ciolacu pentru Libertatea.Firea a fost suspendata din funcțiile deținute in PSD, adica prim vicepreședinte PSD și președinte al Organizației…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet, propune ca verificarea saormeriilor, a restaurantelor si a spalatoriilor auto sa fie pasata consiliilor judetene. Este un lucru contrar directivelor europene si, mai mult, ar da nastere la multe nereguli, avertizeaza la unison activiștii de mediu.

- Curtea de Conturi afirma ca departamentul de specialitate din cadrul institutiei a efectuat, in perioada 28.02 - 07.07.2022, misiunea de audit de conformitate cu tema ”Controlul situatiei, evolutiei si modului de administrare a patrimoniuui public si privat al statului, precum si legalitatea realizarii…

- Proiectul de lege ii oferea Direcției Generale de Informații a Armatei (DGIA) dreptul de a inființa firme, de a face filaje, interceptari și percheziții, a dezvaluit miercuri G4Media intr-un articol in care prezenta planurile MApN. Vineri, Ministerul Apararii a anunțat intr-un comunicat de presa, ca…

- Conducerea PSD a decis luni pe cine va susține pentru Curtea de Conturi și ANCOM. Astfel, potrivit deciziei, vor merge Ion Mocioalca vicepreședinte la Curtea de Conturi și Vlad Bontea vicepreședinte la ANCOM. Surse apropiate au declarat pentru Puterea.ro ca propunerea PSD pentru funcția de vicepreședinte…