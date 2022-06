Stiri pe aceeasi tema

- Interimatul la Ministerul Agriculturii ar putea fi asigurat, in urma demisiei lui Adrian Chesnoiu, de catre ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu, afirma surse social-democrate. Ministrul Transporturilor Sorin Grindeanu ar putea fi desemnat sa preia ca interimar postul de ministru al Agriculturii,…

- Adrian Chesnoiu anunța ca demisioneaza de la Ministerul Agriculturii și se autosuspenda din PSD. El solicita vot pentru ridicarea imunitații parlamentare: „Nu am savarșit nicio fapta de natura penala sau de corupție și mi-am desfașurat mereu cu integritat

- Astazi, in cadrul ședinței Consiliului Superior al Procurorilor, Vladislav Guțan a fost numit in funcția de procuror-șef adjunct al Procuraturii municipiului Chișinau, șef al Oficiului Buiucani. Candidatura desemnata de CSP urmeaza a fi inaintata procurorului general interimar, Dumitru Robu. In 2016,…

- Marcel Boloș, ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, a fost numit, astazi, ministru interimar al Investitiilor si Proiectelor Europene, prin decret prezindențial, dupa ce Dan Vilceanu și-a dat demisia.

- Președintele Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Dan Vilceanu de la ministerul Proiectelor și Investițiilor Europene și a semnat decretul pentru numirea lui Marcel Boloș ca ministru interimar.