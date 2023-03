Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor a anunțat ca, astazi, Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere și Consiliul Județean Timiș au semnat un parteneriat care va duce la amenajarea unui nou drum de legatura pentru Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara. „Unda verde pentru construcția…

- „Unda verde pentru construirea unui drum de conectivitate la Aeroportul International «Traian Vuia»! Un parteneriat cu acest scop a fost incheiat astazi intre CNAIR si Consiliul Judetean Timis! Pana in acest moment, am semnat 68 de astfel de parteneriate cu autoritatile locale. In ultima conferinta…

- Ciorile de la intrarea in municipiul Baia Mare, din zona Auchan, incep sa devina o problema. Prefectul județului Maramureș, Rudolf Stauder, a recunoscut ca au fost semnalate probleme cauzate de aceste ciori, printre altele, fiind vorba de distrugeri de culturi, dar au fost și reclamații din partea piloților…

- Beizadea de lux, adjunct la Posta. Pesedistul Iasmin Zarici (foto sus, intre Simonis si Grindeanu) s-a ocupat de protocol pe Aeroportul Timisoara, acolo unde-i organiza trecerea prin salonul oficial lui Sorin Grindeanu, actualul vicepremier si ministru al Transporturilor. Era doar inceputul, liderii…

- Guvernul Romaniei a aprobat, miercuri, un proiect foarte important pentru Timișoara. Este vorba despre legatura feroviara intre Gara de Est din Timisoara si Aeroportul International „Traian Vuia”.

- Guvernul Romaniei a aprobat, in ședința de miercuri, indicatorii tehnico-economici pentru construirea unei linii de cale ferata care sa lege Aeroportul Internațional „Traian Vuia” de Timișoara și de aici mai departe spre restul țarii. Așa cum debanat.ro relata inca din luna decembrie (https://debanat.ro/2022/12/ministerul-transporturilor-a-inceput-demersurile-pentru-calea-ferata-si-gara-de-la-aeroportul-international-timisoara-costul-423-de-milioane-de-lei_383466.html),…

- Se fac diferite lucrari la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” Timișoara pentru confortul și siguranța pasagerilor. In urmatoarea perioada, banda de bagaje va funcționa temporar pe un alt circuit.

- Nicusor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat marți ca a fost amendat cu 7.000 de lei de catre Inspectoratul de Stat in Constructii pentru neemiterea certificatului de urbanism pentru ridicarea unui bloc de 5 etaje pe un teren prevazut ca spatiu verde, in cartierul Primaverii. Nicusor Dan a…