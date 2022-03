Stiri pe aceeasi tema

- CFR Infrastructura informeaza ca, vineri, 18 martie 2022, se redeschide linia de cale ferata Zorleni - Falciu - Falciu Frontiera, o linie feroviara care traverseaza raul Prut și care asigura legatura directa cu Stația CF Cantemir, punct feroviar de frontiera al Republicii Moldova. Linia fusese inchisa…

- In data de 12.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 75.902 de persoane, dintre care 16.676 cetateni ucraineni (in creștere cu 2 % fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 7.203 cetateni ucraineni (in creștere cu…

- Pe teritoriul Republicii Moldova vor activa patru centre mobile ale Inspectoratului Național de Securitate Publica (INSP), noteaza noi.md Potrivit Ministerului de Interne, centrele mobile vor fi plasate la cele mai solicitate puncte de trecere a frontierei dintre Ucraina și Republica Moldova și vor…

- In data de 04.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 85.847 de persoane, dintre care 28.235 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,1 % fata de ziua precedenta ). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 9.455 cetateni ucraineni (in scadere…

- In data de 02.03.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 78.318 de persoane, dintre care 25.924 cetateni ucraineni (in crestere cu 8% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 11.171 cetateni ucraineni (crestere…

- `In Portul Constanta, in acest moment, traficul de marfuri a crescut in jur de 6-7.000 de containere in plus pe zi pentru ca tot ce mergea pe zona comerciala in porturile ucrainene de la Marea Neagra in acest moment vine spre Constanta. Sunt in jur de 6-7.000 de containere pe zi, parte dintre ele sunt…

- Premierul Nicolae Ciuca a avut, luni, o convorbire telefonica cu premierul Republicii Moldova, Natalia Gavrilita, pe teme legate evolutia fluxului de cetateni ucraineni la granita dintre Romania si Republica Moldova, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Liderul interimar al Partidului Unitații Naționale, Anatol Salaru solicita Parlamentului sa examineze posibilitatea ca Republica Moldova sa se uneasca cu România, în cazul în care conflictul dintre Rusia și Ucraina va afecta securitatea țarii noastre, potrivit ProTV. „În…