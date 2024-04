Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul cauta cu disperare sa salveze compania Tarom și incearca sa convinga marile companii aviatice din Golf sa cumpere un pachet de acțiuni la operatorul național de transport aerian. Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca se cauta soluții pentru TAROM, compania aeriana naționala…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din "zona nefericita" in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Premierul Ciolacu, vizita importanta in Qatar: Avem in vedere atragerea…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din „zona nefericita” in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru. Grindeanu a fost intrebat intr-o conferinta de presa la finalul vizitei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri ca Guvernul este interesat in acest moment sa scoata Tarom din "zona nefericita" in care se afla din punct de vedere economic si cauta investitori pentru acest lucru.

- Cea mai mare companie privata de energie din Ucraina, DTEK, a pierdut 50% din capacitatea sa de generare din cauza atacului in masa al Rusiei din 22 martie asupra sistemului energetic al țarii, a declarat CEO-ul uneia dintre filialele sale pe 24 martie, noteaza Kyiv Independent. Vorbind la televiziunea…

- Iubim cafeaua și suntem norocoși ca aceasta bautura nu este doar gustoasa, ci are numeroase beneficii pentru sanatate atunci cand este consumata in mod moderat.Diverse studii au legat consumul de cafea de un risc redus de boli cardiace, diabet și Parkinson, printre altele.Cu toate acestea, un expert…

- Larisa este o tanara interpreta ardeleanca, mandra tare și cu o voce deosebita. Latura artistica este imbinata foarte bine de latura academica, Larisa studiind specializarea „Drept penal”. Pentru a o cunoaște mai bine, i-am adresat cateva intrebari, iar raspunsurile ei ne-au consolidat parerea buna…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, afirma ca nu are informatii conform carora camioanele care tranziteaza Romania, venind incarcate din Ucraina, ar avea prioritate la descarcarea marfurilor in Portul Constanta. El spune ca, daca i se aduce „cea mai mica dovada” ca lucrurile se intampla astfel,…