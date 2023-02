La scurt timp dupa ce ziarul PUTEREA a dezvaluit, in exclusivitate ca Ucraina vrea adanceasca cu cel puțin 3 metri canalele Chilia și Bastroe, ceea ce ar insemna distrugerea Deltei Dunarii și inchiderea brațului Sulina, Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu , a avut o prima reacție. Sorin Grindeanu a declarat ca are informații de la structurile din teritoriu ca Ucraina face lucrari de dragare (curațare) a canalului Bastroe, acest lucru putand avea impact asupra mediului si Deltei Dunarii. „Exista niste tratate internationale pe care trebuie sa le respectam. Noi am provocat aceasta intalnire…