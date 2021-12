”Am fost astazi in inspectie pe santierul Drumului Expres Craiova-Pitesti. Pe tronsoanele 2 si 3 lucrarile sunt in grafic. Lotul 4 este in proiectare. Anul viitor, in primul semestru, se deschid primii 40 de km, care vor scoate in sfarsit traficul de tranzit din orasele Bals si Slatina”, a scris, joi seara, pe Facebook, Sorin Grindeanu. Ministrul precizeaza, insa, ca pe tronsonul 1 lucrurile nu merg asa cum trebuie. ”Acolo avem acelasi constructor ca si la Varianta Ocolitoare Timisoara Sud. Ambele proiecte au un stadiu fizic de aproximativ 43%. Trebuie sa se apuce de treaba, nu fac munca patriotica. Sunt…