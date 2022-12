Ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, s-a pricopsit cu un consilier onorific de la Iași care a cerut scoaterea PSD in afara legii. Catalin Urtoi, activistul de ieri, politicianul de azi In februarie 2022, vicepreședintele Asociației „Impreuna pentru A8”, Catalin Urtoi, a fost numit consilier onorific al ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu. Misiunea sa era de a-l ține la curent pe ministrul Sorin Grindeanu cu situația infrastructurii rutiere din Moldova, fiind mandatat in acest sens de membrii asociațiilor „Impreuna pentru A8” și „Miscarea pentru Dezvoltarea…