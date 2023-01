Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul PSD al Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat la DNA, fiind citat in calitate de martor in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA Ion Alexandru Simu și directorul general adjunct tehnic al companiei, Petru Ceșa, sunt urmariți penal pentru instigare la abuz in serviciu,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat marti la DNA, in calitate de martor, in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.…

- ”Ministrul Transporturilor si Infrastructurii a fost citat, astazi 17 ianuarie 2023, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie, in calitate de martor si a dat o declaratie in fata procurorilor. Ministrul a fost intrebat in legatura cu un dosar instrumentat de catre DNA. Sorin Grindeanu a subliniat…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost audiat marti la DNA, in calitate de martor, in dosarul in care directorul general interimar al CFR SA, Ion Simu-Alexandru, este cercetat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la uzurparea functiei, au declarat surse judiciare pentru AGERPRES.…

- „Omul lui Grindeanu de la CFR SA, urmarit penal de DNA. Este vorba despre acel Ion Simu sub a carui conducere Complexul Astoria a ajuns pe nimic la baietii destepti. Acel Simu de dragul caruia Grindeanu l-a executat din Consiliul de Administratie al CFR SA pe singurul specialist in domeniul feroviar…

- Alexandru Ion Simu, directorul general interimar al CFR SA, a fost pus sub acuzare de DNA pentru corupție. Alaturi de Alexandru Ion Simu este cercetat și unul dintre adjuncți, Petru Ceșa. Ancheta vizeaza numiri ilegale in funcții de conducere in compania de stat și este coordonata de procurorii DNA…

- Ion Alexandru-Simu, director general interimar al CFR SA, este acuzat de procurorii DNA ca și-a instigat un subordonat, directorul general adjunct tehnic din cadrul CFR SA, Petru Ceșa, sa-l numeasca, deși nu avea aceasta prerogativa, la conducerea sucursalei CFR Timișoara, iar apoi sa o concedieze o…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala fața de Alexandru Ion Simu, directorul CFR SA, și Petru Ceșa, director general adjunct tehnic in compania de stat. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Timișoara au dispus efectuarea urmaririi penale fața de suspecții:SIMU-ALEXANDRU…