Stiri pe aceeasi tema

- „Documentatia pentru constructia celor 3 loturi ale Autostrazii Focsani-Bacau (95,9 km) a fost trimisa la ANAP pentru validare! Dupa validarea documentatiei, CNAIR va lansa in licitatie contractele pentru construirea celor 3 loturi ale acestei autostrazi, care este finantata prin PNRR: Lotul 1: Focsani…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni, pe pagina sa de Facebook, lansarea in licitatie a contractelor pentru constructia celor trei loturi ale autostrazii Autostrazii Bacau-Pascani, in lungime de 77,39 kilometri, si o valoare totala de 5,858 de miliarde de lei (fara TVA). „CNAIR…

- UPDATE: ”Luni, 25.07.2022, CNAIR a transmis spre publicare anuntul de participare aferent contractelor de achizitie publica EXECUTIE LUCRARI AUTOSTRADA BACAU – PASCANI”, a transmis, luni seara, CNAIR, intr-un comunicat de presa. LOT 1, km 0+000 – km 30+300, BACAU (SAUCESTI) – TRIFESTI LOT 2, km…

- Cele trei loturi ale Autostrazii Bacau – Pascani au in total 77,38 kilometri. ”Au fost lansate in licitatie contractele pentru constructia celor 3 loturi ale autostrazii Autostrazii Bacau-Pascani! CNAIR a transmis astazi in SICAP anuntul de participare pentru constructia celor 77,39 km ai acestei…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunta, luni seara, ca a fost lansata licitatia pentru cele trei loturi ale Autostrazii ce urmeaza sa fie construita intre Bacau si Pascani. Data limita de depunere a ofertelor este data de 15 septembrie. Cele trei loturi ale Autostrazii Bacau - Pascani au…