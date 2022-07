Stiri pe aceeasi tema

- Prin proiectul de lege a educației pentru invațamantul superior se reintroduce invațamantul universitar de scurta durata. Pentru prima data este introdus invațamantul dual, internaționalizarea universitara și locuri destinate persoanelor cu dizabilitați, dar se revine și la dubla calificare.Ministrul…

- Noua lege pregatita pentru sistemul de invațamant superior reda puterea nemarginita rectorilor-dinozauri. Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, și-a atins unul dintre principalele obiective prin noua lege pe care vrea s-o implementeze in sistemul de invațamant superior : rectori-stapani ce nu pot fi…

- Proiectul de lege a invatamantului superior prevede eliminarea obligativitatii detinerii titlului de doctor pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar, a anuntat ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, marti, intr-o conferinta de presa. „Pentru ocuparea functiei didactice de asistent universitar…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu a anunțat ca in urma Comisiei de dialog social, s-a stabilit renunțarea la mediile semestriale in invațamantul preuniversitar, iar la finalul anului școlar va fi... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca Guvernul va adopta, miercuri, o ordonanta de urgenta care va crea baza legala astfel incat invatamantul universitar cu frecventa sa se poata desfasura, intr-o anumita pondere, si online.

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , a declarat luni ca au fost platite toate drepturile salariale angajatilor din sistemul de educatie. Sorin Cimpeanu, a spus ca, in urma consultarii tuturor inspectoratelor scolare , ca au fost platite toate salariile angajatilor din sistemul de invatamant, relateaza…

- Abandonul școlar a afectat generații intregi in Romania, iar problema nu este de ieri, de azi. Lipsa de acțiune a guvernelor a condamnat elevii romani la o viața fara oportunitați de angajare, fara șanse egale, și le-a rapit dreptul de a incerca macar sa iși depașeasca condiția. Sistemul de invațamant…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi, la Alba Iulia, ca scoala online impusa de pandemia de COVID 19 a fost o catastrofa educationala in toate statele din lume.Scoala online impusa a fost o catastrofa educationala, nu numai in Romania, a fost o catastrofa educationala in orice stat din…