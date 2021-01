Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat, sambata, ca aproape jumatate dintre elevii din Romania ar putea merge la școala de pe 8 februarie, cand incepe semestrul al doilea. “Datele se pot schimba (…) vom vedea fotografia momentului in data de 2 februarie (…) O estimare facuta acum cateva zile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, anunta ca, in baza actualei situatii privind evolutia crizei sanitare in Romania, aproape jumatate dintre elevi ar urma sa reia cursurile ”fata in fata” in semestrul al doilea al anului scolar 2020-2021. In ceea ce priveste universitatile, acestea decid cum se…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a declarat la Europa FM ca nu exista școala din Romania unde sa nu fie nevoie de ore remediale și mizeaza pe implicarea tuturor dascalilor. Elevii ar putea fi chemați la școala și sambata, a menționat ministrul Sorin Campeanu.”Printre cele 7.203 școli nu este nici…

- Sorin Cimpeanu: Pot insemna si ore pe parcursul zilelor de sambata.Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a explicat la Europa FM ca sunt peste 200 de mii de elevi care nu au facut scoala online pentru ca nu au avut acces fie la echipamente, fie la internet. Asa ca pentru acestia, in primul rand, se vor…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat joi ca se va ‘reusi’ deschiderea scolilor in data de 8 februarie ‘intr-o forma sau alta’. Potrivit ministrului, problemele predarii online sunt ‘structurale, nu sunt probleme circumstantiale’, de care ‘se loveste orice stat’. ‘Vom reusi sa deschidem scoala,…

- Intr-un interviu acordat publicației Școala 9, ministrul Sorin Cimpeanu explica ce criterii va lua in considerare pentru deschiderea școlilor, de ce a cerut un studiu in randul profesorilor cu privire la disponibilitatea lor de a se vaccina, cum va gestiona bugetul educației și de ce susține majorarile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni, pentru Agerpres, ca „urgenta zero” o reprezinta posibilitatea „deschiderii prioritizate” a scolilor si constructia bugetului pentru educatie pe anul 2021. „Urgentele merg de la educatia timpurie pana la invatamantul universitar, de la echitate pana…

- Scolile din Romania nu sunt total pregatite pentru reluarea cursurilor fata in fata, in sala de clasa, a spus ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, luni, intr-o interventie in direct la Antena3. Pe de...