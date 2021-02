Stiri pe aceeasi tema

- „In raport cu constrangerile bugetare si economice specifice acestui an, este un buget care reuseste sa acopere toate categoriile de cheltuieli. Este un buget in valoare absoluta, pentru Ministerul Educatiei, mai mare cu 244 de milioane de lei. Bugetul educatiei, nu al Ministerului Educatiei, este mai…

- Sorin Cimpeanu: „La sediul Ministerului Educației am avut o intrevedere cu reprezentanți ai Federației Romane de Șah (@FRSah.ro). In cadrul acesteia s-a analizat oportunitatea semnarii unui protocol de colaborare pentru derularea orelor de șah in cadrul palatelor și cluburilor copiilor, precum și ca…

- ”Bugetul pe 2021 reprezinta o rupere radicala fata de bugetele PSD. Acest buget este un buget al investitiilor. Bugetul reflecta viziunea de centru-dreapta a Guvernului condus de PNL: doar prin investitii publice putem creste economia, atrage noi investitori, dezvolta noi afaceri private, crea noi locuri…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, amenința ca in cazul in care bugetul Educației pe acest an nu va fi mai mare raportat la execuția bugetara din 2020, iși va da demisia din funcția de conducere a instituției. Sorin Cimpeanu nu a folosit fix aceste cuvinte, insa a precizat ca are o așteptare clara…

- Formularul privind acordul de testare al elevilor in școli este solicitat parinților in momentul in care copilul prezinta simptome specifice Covid-19 la școala, a declarat, vineri seara, Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, potrivit Digi24. Anunțul vine dupa ce Vlad Voiculescu, ministrul Sanatații…

- Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, sustine ca in acest moment aproape jumatate dintre elevi ar urma sa mearga la scoala din 8 februarie, informeaza Agerpres . Presedintele Klaus Iohannis a anuntat redeschiderea scolilor pe 8 februarie , iar ministrul educatiei spune ca la acest moment doar jumatate…

- Reprezentanti ai Aliantei pentru Unirea Românilor vor avea, miercuri, o întrevedere cu ministrul Educatiei, Sorin Cîmpeanu, pe tema redeschiderii scolilor. Anunțul a fost facut de deputatul George Simion, copresedinte AUR, într-un comunicat de presa."Cerem deschiderea…

- Intrebat daca se poate vorbi despre redeschiderea scolilor in localitatile unde rata de infectare este mica, Sorin Cimpeanu a spus ca, din pacate, o astfel de decizie excede competentele Ministerului Educatiei. De asemenea, raspunzand unei intrebari, el a mai spus ca reticenta unor profesori fata de…