Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a declarat, joi, ca autoritatile locale trebuie sa plateasca bursele elevilor, pentru ca, spre deosebire de perioada dinainte de anul 2020, cand aceste burse se plateau din bugetul autoritatilor locale, acum banii acestia vin de la bugetul de stat. Nu platesti bursele elevilor, se numeste deturnare de fonduri, a subliniat Cimpeanu.