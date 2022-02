Stiri pe aceeasi tema

- Galeriile celor de la CSU Craiova și FCU Craiova s-au duelat printr-o serie de mesaje ironice. Derby-ul de pe „Ion Oblemenco” a inceput cu duelul pirotehnic al celor celor doua galerii. Cei de la FCU Craiova au inceput, inca din primul minut, iar rivalii au dus totul la alt nivel, cu un foc de artificii…

- CS Universitatea Craiova - FCU Craiova 1948, derby-ul Craiovei, se joaca in aceasta seara, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro și in direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport.

- CS Universitatea Craiova și FCU Craiova se intalnesc astazi, de la ora 19:55, pe arena „Ion Oblemenco”. Fanii oaspeților acuza tabara lui Mihai Rotaru ca nu și-a respectat promisiunea in privința biletelor. Derby-ul Baniei se va disputa cu casa inchisa. Conform informațiilor oficiale, toate cele 9.210…

- CCA il trimite pe Marcel Birsan (39 de ani) la derby-ul Baniei, dintre CS Universitatea Craiova și FCU Craiova. Formațiile antrenate de Laurențiu Reghecampf și de Nicolo Napoli se vor confrunta luni, de la ora 19:55, intr-o atmosfera ce se anunța incendiara pe arena „Ion Oblemenco”. Din informațiile…

- Universitatea Craiova are 3 presedinti in organigrama in momentul de fata, odata cu venirea lui Marian Copilu. Astfel, Adrian Andrici este presedintele Consiliului de Administratie, Sorin Cartu este presedinte „fara responsabilitati“, iar Marian Copilu este executiv. Daca Adrian Andrici este mai mult…

- Sorin Carțu (66 de ani), președintele de la Universitatea Craiova, a dezvaluit ca Mihai Stoica (56) l-a ironizat dupa meciul caștigat de FCSB impotriva alb-albaștrilor, scor 3-2. „Sorinaccio” a apreciat mesajul primit din partea lui MM, pe care l-a catalogat drept o „ironie fina”. Contrele intre Sorin…

- CS Universitatea Craiova a avut 9.000 de oameni in tribune la meciul cu FCSB, chiar daca lumea a aflat abia in ziua meciului ca avea dreptul sa vada toata partida. Universitatea Craiova a reușit sa vanda bilete și atunci cand legea ii obliga pe oameni sa plece de la stadion in pauza meciului cu FCSB.…

- Cea de-a 17-a runda din primul eșalon fotbalistic al țarii incepe vineri, 26 noiembrie, cu meciul dintre Dinamo București și FC Universitatea Craiova 1948. Partida din Șoseaua "Ștefan cel Mare" este programata de la ora 20.30. Sambata, 27 noiembrie, se vor disputa alte trei jocuri: Sepsi OSK Sf.Gheorghe-Chindia…