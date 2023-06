Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de tineret a Romaniei a debutat cu o infrangere la turneul final al Campionatului European Under 21, intrecere gazduita de Romania si Georgia.Tricolorii au intalnit in grupa B, pe stadionul Steaua din Bucuresti, Spania una dintre favoritele la castigarea trofeului , iar selectionata…

- Emil Sandoi a reacționat dupa Romania U21 – Spania U21 0-3. Echipa naționala U21 a pierdut prima partida din cadrul Campionatului European U21 in fața Spaniei, cu scorul de 0-3. Starurile ibericilor au dominat copios in meciul care s-a jucat pe Stadionul Steaua din Ghencea. In fata a aproximativ 21.000…

- Romania U21 – Spania U21 0-3, primul meci al nationalei lui Emil Sandoi la EURO 2023, a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. „Tricolorii” mici nu au putut sa produca surpriza in debutul la turneul final care se disputa in Romania si Georgia. 21.000 de fani aflati in tribunele Stadionului Steaua. Abel…

- Campionatul European U21 debuteaza astazi cu meciurile din grupele A și B. Belgia U21 - Olanda U21, Georgia U21 - Portugalia U21 și Ucraina U21 - Croația U21 au inceput la ora 19:00, liveSCORE pe GSP.ro. Romania U21 - Spania U21, debutul „tricolorilor” la EURO 2023, este programat astazi, de la ora…

- Mama fetei de 12 ani al carei cadavru a fost gasit in lada unei canapele, intr-un apartament din Sectorul 4, a ajuns in tara si este audiata la Serviciul Omoruri din Capitala. Femeia sustine ca singurul vinovat de moartea fiicei sale este concubinul sau. Femeia a fost repatriata din Spania și aseara…

- Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca jucatorii echipei nationale de tineret isi vor putea indeplini obiectivul la Campionatul European Under 21 din 2023, gazduit de Romania si Georgia, acela de a atinge semifinalele competitiei,…

- A aparut reacția lui Adi Mutu, dupa ce fanii Rapidului i-au cerut demisia. Mutu a vorbit la finalul meciului Universitatea Craiova – Rapid, scor 3-1, din etapa a 4-a a play-off-ului Ligii 1. Echipa „Briliantului” a cedat in Banie și a ramas pe locul 5 in clasament. Trece prin cel mai dificil moment…

- Romania a invins Belarusul, scor 2-1, in runda secunda a grupei I din preliminariile EURO 2024. Ilie Dumitrescu și Marius Lacatuș au concluzionat ca jucatorii introduși in partea secunda nu s-au ridicat la nivelul titularilor. Jucatorii introduși de selecționerul Edi Iordanescu in repriza secunda:…