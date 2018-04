Stiri pe aceeasi tema

- Senatorul Dragoș Benea, președintele organizației județene a Partidului Social Democrat (PSD), va petrece Sarbatorile Pascale acasa. „Voi fi acasa, in municipiul Bacau, cu familia și prietenii. Nimic spectaculos”, a declarat Dragoș Benea. Nu gatește, nici nu știe sa gateasca, nu are preferințe culinare,…

- Salariile angajaților din direcțiile și serviciile subordonate Consiliului Județean (CJ) Bacau au fost aprobate in ședința lunii martie, prilej cu care au devenit publice. Fiind suportate din impozitele și taxele platite de cetațeni, e firesc sa le fie cunoscute acestora. Cu atat mai utile sunt datele…

- In aceasta dimineața, la ora 10.00, la Ateneul Filarmonicii „Mihail Jora” din Bacau, s-a dat startul etapei zonale a Olimpiadei Naționale Corale, la care participa 11 coruri din toate județele Moldovei. Comisia de jurizare este formata din specialiști ai muzicii corale din județele participante. Președintele…

- Județul Bacau are, de astazi, un nou cetațean de onoare. Este vorba despre scriitorul Viorel Savin , cel care a primit aceasta distincție, intr-un cadru festiv, in ședința ordinara a Consiliului Județean. Președintele Sorin Brașoveanu a precizat, in expunerea de motive, ca fiecare ținut are marile sale…

- Polițiști locali din județele Bacau, Suceava, Braila, Tulcea, Galați, Neamț, Iași și Vrancea, dar și din București vin sambata, 17 februarie, la Slanic Moldova pentru a fi alaturi de colegii lor de aici la o manifestare de protest organizata cu sprijinul Sindicatului Național al Polițiștilor și Vameșilor…

- In luna noiembrie, liderul județenei ALDE, deputatul Constantin Avram, declara ca Marius Gheorghița va fi schimbat din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean din cauza rezultatului slab obținut la evaluare. Evaluare care se efectuase la solicitarea Biroului Permanent Central. 30 dintre membrii…

- Peste o mie de bacauani au reclamat, anul trecut, la Avocatul Poporului, incalcari ale drepturilor de catre autoritati sau institutii publice. Cei mai multi au mers in audienta, iar cateva sute de sesizari au fost transmise in scris sau telefonic. 8 anchete (5 in Bacau si 3 in Neamt) deschise de Avocatul…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Neamt, Ionel Arsene, a fost arestat preventiv, luni, in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta. Magistratii Curtii de Apel Bacau au admis contestatia procurorilor Serviciului Teritorial Bacau al Directiei Nationale Anticoruptie si au dispus arestarea…