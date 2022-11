Stiri pe aceeasi tema

- Liviu Teodorescu și Jo au readus nostalgia in ediția din aceasta seara a emisiunii Te cunosc de undeva, unde au interpretat una dintre formațiile care faceau senzație in urma cu mulți ani. Așadar, cei doi s-au transformat in Ricchi e Poveri și au cantat una dintre melodiile care le aduce tuturor aminte…

- Dis-de-dimineața, Bibi a avut parte de o surpriza neașteptata. Artista are sute de admiratori, iar de cand s-a desparțit de Antonio Pican, aceștia par sa se fi inmulțit. Aceasta traiește o perioada foarte frumoasa din viața ei, mai ales ca are multe proiecte la care lucreaza și este nerabdatoare sa…

- Juriul celei de-a 29-a ediții Astra Film Festival a anunțat caștigatorii din acest an ai festivalului internațional de film documentar de la Sibiu intr-un spectacol fulldome, care s-a desfașurat in Piața Mare. Cel mai bun film al Sectiunii Romania este producția „Pocalul.

- Paul Ipate și Jojo formeaza un cuplu de 8 ani și au impreuna o fetița, pe Zora, in varsta de 5 ani. Cei doi nu se gandesc inca la casatorie și spun ca sunt foarte fericiți așa. Recent, actrița a povestit cum și-a intalnit iubitul, in urma cu mulți ani.„Am jucat impreuna și prima noastra scena a fost…

- In urma cu aproape doua saptamani, opinia publica buzoiana afla, cu manie și revolta, tragedia prin care a trecut un cetațean din Nemertea (Gura Teghii), atacat de un urs pe o ulița in toiul nopții, la ora 2.30. Informația a fost raspandita de presa locala avand drept sursa oficiala pe insuși prefectul…

- O cantareata germana cu origini romanesti a impresionat juriul de la concursul de talente "Vocea Germaniei". Jurații au fost impresionați de vocea ei atunci cand piesa "Dragostea din tei" a rasunat la audiții.

- Proiectul privind restaurarea, conservarea și modernizarea cladirii fostului spital Bratianu de pe bulevardul Nicolae Balcescu a ajuns la momentul inaugurarii in vederea darii in funcțiune a unui centru muzeal. Suma cheltuita, pe fonduri europene, cu o cofinanțare din partea Consiliului Județean, a…

- Radu Almașan, membrul fostei trupe Bosquito, care facea furori in anii 2000 cu melodiile pline de viața, ce cucereau inimile femeilor cu versurile nazdravane, pare o cu totul alta persoana in prezent.