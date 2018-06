SORE si-a luat toate fetele si a plecat la mare “Toate fetele” este noua piesa lansata de Sore, un adevarat imn al fetelor, o melodie plina de energie si pofta de viata. “Frumoasa, devreme acasa, cu masa pusa, dar cearceaful pe fereastra, desteapta, modesta, femeia perfecta, dar mai intai de toate sunt independenta” canta Sore in cea mai noua piesa. “Toate fetele” va ridica fetele la dans si va celebra viata in toate formele ei, promite Sore: “Mi- am dorit o piesa pentru toate fetele, sa le ridice la dans si sa le exprime gandurile. Noi toate ne dorim sa fim apreciate si puse pe primul loc, ne dorim atentie, vrem sa fim ascultate atunci cand… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

