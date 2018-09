Stiri pe aceeasi tema

- "I-am comunicat dimineata aceasta presedintelui Partidului Popular, Pablo Casado, dorinta mea de a abandona viata politica si de a incepe o noua etapa a vietii mele", a scris intr-un comunicat publicat pe contul sau de Twitter adjuncta premierului Mariano Rajoy in perioada 2011-2018. "Am luat aceasta…

- Fosta vicepresedinta a guvernului spaniol, Soraya Saenz de Santamaria, a anuntat luni ca va pune capat carierei sale politice, dupa ce a esuat in iulie sa preia conducerea Partidului Popular (PP), informeaza AFP. "I-am comunicat dimineata aceasta presedintelui Partidului Popular, Pablo Casado, dorinta…

- Kofi Annan, primul african care a ocupat functia de secretar general al ONU, laureat al Premiului Nobel pentru Pace, a decedat sambata, la varsta de 80 de ani, au anuntat diplomati internationali, anunța BBC News. Originar din Ghana, Annan a avut doua mandate in fruntea Organizatiei Natiunilor Unite,…

- Pablo Casado este noul presedinte al Partidului Popular din Spania, in locul lui Mariano Rajoy. Casado a obtinut 1.701 (57,2%) din voturi, fata de 1.250 (42%) obtinute de Soraya Saenz de Santamaria.

- Deputatul spaniol Pablo Casado, in varsta de 37 de ani, a fost ales sambata presedinte al Partidului Popular spaniol (PP), succedandu-i lui Mariano Rajoy, care a parasit conducerea acestei formatiuni dupa ce in luna iunie a fost demis din functia de premier printr-o motiune de cenzura, in urma unui…

- Partidul Popular din Spania care din luna iunie se afla in opozitie, dupa sase ani de guvernare, isi va alege sambata noul presedinte, intre Soraya Saenz de Santamaria, un candidat de centru si unul de dreapta, Pablo Casado, informeaza Reuters.

- Fostul vicepremier al guvernului spaniol, Soraya Saenz de Santamaria, si un politician in ascensiune, Pablo Casado, s-au clasat joi pe primele doua locuri in turul intai al alegerilor primare pentru desemnarea succesorul lui Mariano Rajoy la conducerea Partidului Popular (PP), transmite AFP.…

- Prima runda a primarelor pentru alegerea succesorului lui Mariano Rajoy va avea loc joi, 5 iulie. Sondajele arata ca o femeie, pentru prima data in istorie, ar putea deveni președinte al Partidului Popular: Soraya Saenz de Santamaria, fostul vicepreședinte al guvernului, potrivit Rador.