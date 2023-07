Stiri pe aceeasi tema

- Wimbledon 2023 | Sorana Cirstea a oferit prima reacție, dupa victoria cu Jelena Ostapenko. Romanca a invins-o pe sportiva din Letonia cu scorul de 4-6, 7-6, 6-4, intr-o partida care a durat 2 ore și 39 de minute. Dupa revenirea din meciul cu Ostapenko, jucatoarea din Targoviște s-a calificat in turul…

- Sorana Cirstea, locul 37 WTA, s-a calificat in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a depașit-o in trei seturi pe Jelena Ostapenko, clasata pe locul 17 in ierarhia mondiala. Romanca a caștigat de o maniera uimitoare, deși a pierdut primul set. Scorul pe seturi a fost…

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat joi in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-6 (6), 6-4, de letona Jelena Ostapenko (17 WTA, favorita nr. 17).

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).Cirstea si-a adjudecat victoria in fata semifinalistei de anul trecut de pe iarba londoneza dupa o ora si 40…

- Ana Bogdan a invins-o pe Sorana Cirstea cu 6-3, 2-6, 6-3, luni, intr-un duel romanesc in prima runda turneului WTA 500 de la Eastbourne (Marea Britanie). Bogdan, venita din calificari, a obtinut victoria dupa doua ore de joc. Ana si-a luat revansa in fata Soranei, care castigase saptamana trecuta in…