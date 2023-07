Stiri pe aceeasi tema

- Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat joi in turul al treilea al turneului de Grand Slam de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 4-6, 7-6 (6), 6-4, de letona Jelena Ostapenko (17 WTA, favorita nr. 17).

- Jucatoarea romana de tenis Ana Bogdan (57 WTA) s-a calificat in turul trei la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon, dupa ce a trecut joi, in trei seturi, 1-6, 6-3, 6-2, de americanca Alycia Parks.

- Liderul clasamentului mondial feminin, poloneza Iga Swiatek, s-a calificat, miercuri, in turul al treilea al turneului de tenis de la Wimbledon, dupa o victorie in doua seturi in fata spaniolei Sara Sorribes Tormo.Iga Swiatek (22 de ani, nr. 1 WTA), cap de serie nr 1 la turneul londonez, a invins-o…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev (3 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 7-5, 6-4, 6-3, de britanicul Arthur Fery (391 ATP), beneficiar al unui wild card.Rusul s-a impus dupa o partida de doua…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (37 WTA) s-a calificat miercuri in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-1, 2-6, 6-3, de germanca Tatjana Maria (62 WTA).

- Jucatoarea romana de tenis Jaqueline Cristian (25 ani, 133 WTA) s-a calificat, miercuri, in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a dispus in doua seturi, 6-3, 6-4, de italianca Lucia Bronzetti (47 WTA).

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina (3 WTA, favorita nr. 3) s-a calificat marti in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a invins-o in trei seturi, 4-6, 6-1, 6-2, pe americanca Shelby Rogers (49 WTA).Ribakina, campioana de anul trecut de la Wimbledon, a pierdut…

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (7 ATP, favorit nr. 7) s-a calificat luni in turul al doilea al turneului de Mare Slem de la Wimbledon, dupa ce a trecut in trei seturi, 6-3, 7-5, 6-4, de australianul Max Purcell (64 ATP).Rublev, finalist la Halle (ATP) saptamana trecuta, si-a adjudecat victoria…