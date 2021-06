Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea (31 ani, 54 WTA ) s-a calificat in runda secunda la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului, dupa ce a invins-o, in runda inaugurala, scor 7-6 (5), 6-2, pe britanica Johanna Konta (30 ani, 20 WTA), cap de serie nr. 19.Gratie acestui succes, Sorana…

- Sorana Cirstea se afla intr-o forma fantastica la startul Roland Garros-ului. Dupa ce in weekend a luptat pentru trofeu la Strasbourg, sportiva noastra a debutat cum nu se putea mai bine și la Paris, cu o victorie frumoasa. Cirstea a invins-o clar pe Johanna Konta, cu scorul de 7-6 (5), 6-2, dupa o…

- Sorana Cîrstea nu și-a putut trece în CV al treilea titlu WTA, jucatoarea noastra fiind învinsa de Barbora Krejcikova. La finalul duelului, Sori a recunoscut supremația adversarei (6-3, 6-3, dupa un meci care a durat o ora și 39 de minute), discursul sau fiind unul plin de fair-play.…

- Jucatoarele romane de tenis vor avea parte de adversare puternice in primul tur la Roland Garros, al doilea turneu de Grand Slam al anului. Iata „tintarul” intalnirilor: Patricia Tig (26 ani, 63 WTA) - Naomi Osaka (Japonia; 23 ani, 2 WTA, cap de serie nr. 2); Irina Begu (30 ani, 74 WTA) - Serena Willliams…

- Sorana s-a impus in finala de la Istanbul, in fața Elisei Mertens (17 WTA) cu scorul de 6-1, 7-6, Post-ul TENIS: Sorana Cirstea este caștigatoarea turneului WTA de la Istanbul! Parcurs perfect pentru targovișteanca! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Jucatoarea targovisteana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat in sferturile de finala ale turneului WTA de la Istanbul, dotat cu premii totale de 235.238 de dolari, miercuri, dupa ce a invins-o pe rusoaica Anastasia Potapova cu 7-6 (6), 6-4.Cirstea (31 ani, 67 WTA) a obtinut victoria dupa o ora si…

- Sorana Cirstea (67 WTA) s-a calificat, luni, in turul doi al turneului WTA 1000 de la Dubai. Sportiva noastra a trecut de Lesia Tsurenko (142 WTA), cu scorul de 6-4, 6-4 si cunoaste deja numele adversarei din runda urmatoare.Primul set a fost unul destul de agitat, cu numai putin de […] Articolul SORANA…

- Ion Ion Tiriac trebuie sa fie atent! Iubita sa, Sorana Cirstea, adora sa simta adrenalina curgandu-i prin vene.Jucatoarea de tenis Sorana Cirstea este o fire extrem de energica. Daca nu se afla pe terenul de tenis, cauta tot timpul cate ceva palpitant de facut. Ceva care sa-i pun sangele in […] Articolul…